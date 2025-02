Datenschutz EU-Whistleblower-Richtlinie – das müssen Sie beachten

Was beinhaltet die EU-Whistleblower-Richtlinie? Wer ist davon betroffen? In welchem Zusammenhang stehen Whistleblowing und Datenschutz in der Praxis? Und: Was Sie aus Sicht des Datenschutzes beachten…