Excel-Werte auflisten, die bestimmtes Kriterium erfüllen

Wofür braucht es die selektive Werteauswahl?

Sie wollen einen großen Datensatz durchforsten, um Werte zu finden, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Zum Beispiel wollen Sie alle Werte aus einem Zellbereich extrahieren, die größer als der Schwellenwert 1000 sind. Warum könnte das wichtig sein?

Stellen Sie sich vor, Sie analysieren Verkaufszahlen und möchten schnell die wichtigsten Transaktionen, die über einem bestimmten Betrag liegen, identifizieren. Oder Sie haben es mit wissenschaftlichen Messdaten zu tun und möchten nur die besonders stark abweichenden Messwerte für weitere Auswertungen heranziehen.

Diese Art der Datenextraktion ist unerlässlich, um große Datenmengen zu reduzieren und sich auf die relevanten Informationen zu konzentrieren.