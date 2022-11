Was ist die EU-Whistleblower-Richtlinie?

Mit der EU-Whistleblower-Richtlinie will die EU-Kommission in Brüssel den Hinweisgeberschutz erstmals in der Europäischen Union regeln und harmonisieren. Das Ziel ist ein besserer Schutz für Whistleblower. Wer Missstände in Unternehmen oder Organisationen aufdeckt, soll beruflich keine Degradierungen, Mobbing oder die Kündigung befürchten müssen.

Whistleblower dürfen künftig weder zivil- noch straf- oder verwaltungsrechtlich für das Offenlegen von Rechtsverstößen und Missständen belangt werden.

Die Neuregelungen sollen dazu beitragen, dass Zuwiderhandlungen gegen das geltende EU-Recht aufgedeckt werden. Damit das gelingt, sollen Betriebe geeignete Strukturen schaffen und die Anonymität der Hinweisgeber wahren.