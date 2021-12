DIN EN ISO 26000 als Leitfaden und Standard der CSR

DIN EN ISO 26000 als Leitfaden für verantwortungsvolle Organisationen

Die Norm DIN EN ISO 26000 ist ein Leitfaden und ein freiwilliger Standard für Unternehmen, die ihren Anspruchsgruppen (Stakeholdern) zeigen wollen, wie sie sich gesellschaftlich verantwortlich Verhalten und wie sie ihr Handeln orientieren an sozialen, ökologischen und nachhaltigen Werten. Dieser Leitfaden soll Unternehmen helfen, das wertebasierte Handeln und gesellschaftliche Verantwortung strategisch zu planen und umzusetzen.

In dieser Norm werden alle Aspekte der Corporate Social Responsibility (CSR) angesprochen, die sich nicht nur an Unternehmen, sondern an alle Arten von Organisationen richten, unabhängig von ihrer Größe und dem Standort. So soll international mehr Verantwortungsbewusstsein für Umwelt, Menschenrechte und ihren Schutz gefördert werden. Gleichzeitig dient die Norm dazu, die Aktivitäten zur Corporate Social Responsibility zu standardisieren.

Die DIN EN ISO 26000 ist keine Norm für ein Managementsystem. Sie beinhaltet auch keine Möglichkeit zur Zertifizierung und ist nicht für gesetzliche oder vertragliche Anwendungen gedacht.