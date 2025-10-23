Das Gender Pay Gap: ein EU-weites und hartnäckiges Problem

Die EU mahnt schon seit Langem die Unternehmen der Gemeinschaft, Männer und Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit gleich zu vergüten. Alle Appelle nutzten bislang jedoch wenig.

Auch heute noch verzeichnen wir in Deutschland eine unbereinigte Entgeltlücke von 16 Prozent zwischen den Geschlechtern. Zu viel, nicht nur in den Augen der Gemeinschaft.

In Deutschland halfen Rechtsgrundlagen wie der Artikel 3 des Grundgesetzes (GG), das AGG sowie das EntgTranspG aus dem Jahre 2017 nicht, die Entgeltlücke zu schließen.

Dies ist aber auch wenig verwunderlich. Selbst das speziell auf diese Problematik ausgerichtete EntgTranspG ist ein Tiger ohne Zähne: Im Fokus stehen hier nur größere Unternehmen. Zudem liegt die Beweispflicht bei den Mitarbeitenden.