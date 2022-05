Arbeitsrecht für Führungskräfte – ein Überblick

In der folgenden Checkliste sind alle Aspekte und Themen benannt, über die Sie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren müssen. Halten Sie in der Tabelle fest, welche Regeln es zu den genannten Punkten in Ihrem Unternehmen im Detail gibt. Und notieren Sie, was Sie noch vorbereiten, prüfen, klären, recherchieren und zusammenstellen müssen, damit Sie als Führungskraft die Neuen in Ihrem Team richtig und vollständig informieren.