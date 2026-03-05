Aggregationen mit groupby() – die Python-Variante der Pivot-Tabelle

Ein wichtiger technischer Punkt: Das Ergebnis ist eine Series

Wenn Sie in Excel eine Pivot-Tabelle erstellen, erhalten Sie immer eine Tabelle mit Zeilen und Spalten. In Python passiert nach einer einfachen Aggregation wie .sum() etwas Besonderes: Das Ergebnis ist kein gewöhnlicher Datensatz (DataFrame), sondern ein Series-Objekt.

Das bedeutet:

„Region“ wird zum Index

Die Spaltenbezeichnung ist nicht explizit sichtbar

Was bedeutet das für Sie?

Stellen Sie sich eine Series als eine einzelne Datenspalte vor, die jedoch eine Besonderheit hat: Die Beschriftungen (im Beispiel die „Region“) sind nicht mehr Teil der Daten, sondern sie sind zum Index geworden.

Warum ist das ein Problem für Excel?

Wenn Sie dieses Series-Objekt direkt an eine Excel-Zelle zurückgeben, fehlen oft die Spaltenüberschriften oder die Zuordnung der Zeilenbeschriftungen wirkt „verschoben“.

Damit Excel die Daten wieder als saubere, zweidimensionale Tabelle erkennt, nutzen Sie einen einfachen Trick. Sie wandeln den Index mit reset wieder in eine normale Datenspalte um.

result = df.groupby("Region")["Deckungsbeitrag"].sum()

result = result.reset_index()

result

Warum ist reset_index() wichtig?

Die Rückverwandlung : Der Index „Region“ wird wieder zu einer ganz normalen Datenspalte.

: Der Index „Region“ wird wieder zu einer ganz normalen Datenspalte. Klare Struktur : Das Ergebnis ist nun wieder ein DataFrame.

: Das Ergebnis ist nun wieder ein DataFrame. Saubere Übergabe: Excel kann die Daten nun perfekt mit korrekten Überschriften in die Zellen schreiben – genau so, wie Sie es von einer Pivot-Tabelle erwarten.

Wichtig: Immer, wenn Sie nach einem groupby() nur eine einzige Spalte berechnen, erzeugt Pandas eine Series. Mit .reset_index() machen Sie daraus wieder eine „excel-taugliche“ Tabelle.