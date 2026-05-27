Ausreißer erkennen und analysieren

Zunächst laden Sie die benötigten Bibliotheken von Python und die Daten in den DataFrame. Zudem wird aus Preis und Verkaufsmenge der Umsatz berechnet.

import pandas as pd

import seaborn as sns

import matplotlib.pyplot as plt

umsatz = xl("Umsatzdaten[#Alle]", headers=True)

umsatz["Umsatz"] = (umsatz["Preis"] * umsatz["Verkaufsmenge"])

umsatz