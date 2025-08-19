Benutzerdefinierte Spalten in Power Pivot mit der IF-Funktion

Mit benutzerdefinierten Spalten und der IF-Funktion können Sie Ihre Datenmodelle in Power Pivot um wertvolle Zusatzinformationen erweitern. Im folgenden Beispiel teilen Sie Bestellungen nach Umsatz in „Kleinauftrag“ und „Großauftrag“ ein.

Solche Klassifizierungen helfen dabei, Auswertungen übersichtlicher und aussagekräftiger zu gestalten.