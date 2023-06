Tabellenblatt REPORT_KOSTENANTEILE

In diesem Tabellenblatt sind alle Kosten aus der BWA für ein ausgewähltes Jahr in einer Tabelle sowie in einem gestapelten Säulendiagramm dargestellt. Dabei gibt das Diagramm den prozentualen Anteil der jeweiligen Kostenposition an den Gesamtkosten wieder (siehe folgende Abbildung).