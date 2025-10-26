Die besten Ergebnisse finden mit der DAX-Funktion TOPN()

Wofür die DAX-Funktion TOPN() eingesetzt wird

Im Controlling geht es selten darum, alles zu sehen – sondern darum, die wichtigsten Daten oder Merkmale herauszufiltern. Zum Beispiel:

Welche fünf Produkte machen 80 % des Umsatzes aus?

Wer sind Ihre Top-10-Kunden des Jahres?

Welche Regionen tragen am stärksten zum Gesamtergebnis bei?

Mit der DAX-Funktion TOPN() können Sie solche Fragen gezielt beantworten. Sie hilft Ihnen, die besten oder schlechtesten Datensätze aus einem Datenmodell zu extrahieren – und das dynamisch, filterabhängig und in Echtzeit.

In diesem Beitrag erfahren Sie Schritt für Schritt, wie TOPN() funktioniert, welche Besonderheiten es gibt und wie Sie sie im Controlling praktisch einsetzen.