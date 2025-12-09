Fehler finden und beheben

Die ChatGPT-Lösung

Sie geben ChatGPT die Formel mit Beispielwerten sowie die Fehlermeldung und das Ziel der Berechnung. Der Beispiel-Prompt kann lauten:

„Ich bekomme bei der Formel =(A2-B2)/B2 einen #DIV/0!-Fehler. A2=90.000, B2=0. Bitte erkläre die Ursache, typische Folgefehler, Risiken und erstelle eine robuste, moderne Berechnungsformel.“

ChatGPT liefert sofort:

die mathematische Ursache

die technische Ursache

Zusammenhänge

Risiken

stabile Lösungen

Varianten

Hintergrundwissen (Datentypen, Excel-Engine, Fehlerverhalten)

ChatGPT erstellt dann robuste Formellösungen und erklärt diese:

Variante 1: Fehler abfangen (WENNFEHLER): =WENNFEHLER((A2-B2)/B2;"")

Variante 2: Den Fehler logisch abfangen: =WENN(B2=0;"";(A2-B2)/B2)

Variante 3: Moderne LET()-Variante (Business-Ready) mit:

=LET(

ist; WERT(A2);

plan; WERT(B2);

WENN(plan=0;"";(ist-plan)/plan)

)

ChatGPT erklärt Ihnen außerdem:

Warum WERT(A2) hilfreich ist – Text wird in eine Zahl umgewandelt

Warum plan=0 geprüft wird – damit keine Division durch 0 durchgeführt wird

Warum LET() Leistung steigert – bessere Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit

ChatGPT erkennt auch verdeckte Fehler und liefert Hintergrundwissen zu den möglichen Fehlerquellen wie „als Text formatiert“, Spracheinstellungen, Formelbezügen oder vermeintlich leeren Zellen. Das ist für die Fehleranalyse essenziell – ChatGPT beschreibt die Unterschiede und ihre Folgen.

ChatGPT liefert tiefere Analysen als Excel selbst. Zum Beispiel zu: