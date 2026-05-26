Korrelationen und Zusammenhänge analysieren

Qualitätscheck der Daten

Gerade bei Analysen mit Korrelationen ist ein Qualitätscheck der Daten wichtig, da fehlerhafte Datentypen oder fehlende Werte die Ergebnisse verfälschen können.

Mit wenigen Zeilen Python-Code erhalten Sie bereits einen sehr guten ersten Überblick über die Struktur Ihrer Daten.

print(umsatz.head())

Mit head() werden standardmäßig die ersten fünf Zeilen des DataFrames ausgegeben.

Dadurch können Sie schnell prüfen:

Wurden die Daten korrekt eingelesen?

Stimmen die Spaltennamen?

Sind die Werte plausibel?

Gibt es offensichtliche Fehler?

print(umsatz.dtypes)

Korrelationen funktionieren nur mit numerischen Werten sinnvoll. Deshalb sollten Sie mit .dtypes unbedingt kontrollieren, ob Zahlen tatsächlich als Zahlen erkannt wurden.

Typische Datentypen sind beispielsweise:

int64 → ganze Zahlen

float64 → Dezimalzahlen

object → Textwerte

datetime64[ns] → Datumswerte

Ein häufiger Fehler: Excel-Spalten mit Zahlen werden manchmal als Text (object) importiert – etwa durch Leerzeichen, Sonderzeichen oder gemischte Inhalte. In solchen Fällen funktionieren mathematische Auswertungen nicht korrekt.

Hinweis: Sollten Sie bei einer Korrelationsanalyse Textspalten versehentlich einbeziehen, kommt es zu Fehlern. Wählen Sie deshalb nur die numerischen Spalten aus mit:

umsatz.select_dtypes(include='number')

In Pandas ergänzen Sie bei .corr() den Parameter numeric_only=True, damit Textspalten sicher ignoriert werden.

print(umsatz.isnull().sum())

Mit .isnull().sum() zählen Sie die fehlenden Werte je Spalte. Das ist besonders wichtig für Korrelationsanalysen, denn fehlende Werte können:

Berechnungen verfälschen

Zeilen ausschließen

Fehlermeldungen verursachen

statistische Ergebnisse beeinflussen

Typische Ursachen für fehlende Werte: