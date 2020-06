Kostenstruktur kennen und Kosten managen: Cost Structure

Kosten und ihre Bedeutung für das Geschäftsmodell

Für manche Geschäftsmodelle spielen die Kosten eine untergeordnete Rolle. Das Geschäft basiert vor allem auf dem besonderen Wertangebot, nicht auf dem besonderen Preis dafür. Der Kaufpreis selbst ist für den Kunden nur von untergeordneter Bedeutung. Andere Geschäftsmodelle basieren gerade darauf, dass das Wertangebot für den Kunden besonders günstig ist. Dem entsprechend lassen sich unterscheiden:

Leistungsstrategie (Premium)

Bei der Leistungsstrategie sollten Sie die Ressourcen und das Geld so einsetzen, dass Ihr Wertangebot und die damit verbundenen Leistungen beim Kunden richtig ankommen, dass Ihre Leistung für den Kunden perfekt ist und genau seine Bedürfnisse und Anforderungen erfüllt. Kosten dürfen dort anfallen, wo sie zur Leistungsverbesserung beitragen. An anderen Stellen können gegebenenfalls auch Kosten gespart werden, weil sich so die Rendite verbessern lässt.

Kostenstrategie (Discount)

Bei der Kostenstrategie sollten Sie alle Prozesse ständig auf den Prüfstand stellen und hinterfragen: Welche Kosten fallen an? Welche Kosten sind unnötig? Wie lassen sich diese Kosten einsparen? Aber Vorsicht! Sie dürfen beim Kostensparen nicht so weit gehen, dass die Qualität des Wertangebots für die Kunden so reduziert wird, dass sie ein akzeptables Mindestmaß unterschreitet.