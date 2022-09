Mit Kennzahlen den unternehmerischen Regelkreis managen

Um zu erkennen, was für die Planung und Steuerung des eigenen Bereichs an Planungs- und Steuergrößen wirklich gebraucht wird, ist es zudem hilfreich, sich seinen eigenen unternehmerischen Regelkreis vor Augen zu halten. Er macht sichtbar, wie das, was alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich im Unternehmen und in ihrem Verantwortungsbereich tun, geplant und gesteuert werden muss.

Eine angemessene Steuerung kann nur erfolgen, wenn Kennzahlen das Geschehen richtig abbilden. Abbildung 2 zeigt den Aufbau des unternehmerischen Regelkreises.