Mit der Excel-Funktion WEGLASSEN() Datenbereiche gezielt verkleinern

Wofür ist WEGLASSEN() nützlich?

Diese Funktion bietet sich an, wenn Sie:

mit dynamisch erzeugten Datenbereichen arbeiten und bestimmte Zeilen oder Spalten ignorieren oder ausblenden möchten;

eine Kopfzeile oder andere feste Bestandteile automatisch ausblenden wollen;

Ausschnitte aus längeren Datenreihen flexibel darstellen möchten.

Gerade in Verbindung mit anderen Excel-Funktionen wie FILTER() oder SORTIEREN() ergeben sich viele Möglichkeiten, um die Auswertung und die Darstellung von Analyseergebnissen zu steuern.