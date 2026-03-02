Neue Möglichkeiten im Controlling mit Python und Excel

Python – Datenverarbeitung als strukturierter Prozess

Python hat sich weltweit zur führenden Sprache für Datenanalyse entwickelt. Der Grund liegt nicht in technischer Komplexität, sondern in struktureller Klarheit. Anders als Excel denkt Python nicht in Zellen, sondern in Datenstrukturen.

Das zentrale Element ist der sogenannte DataFrame (zum Beispiel über die Bibliothek pandas). Ein DataFrame ist eine Tabelle – allerdings mit programmierbaren Methoden.

Der entscheidende Unterschied ist: In Excel wird Logik häufig visuell modelliert. In Python wird Logik explizit definiert. Das sorgt für bessere:

Transparenz

Reproduzierbarkeit

Skalierbarkeit

Dokumentierbarkeit

Gerade in prüfungsrelevanten oder regulierten Umgebungen ist das ein erheblicher Vorteil.