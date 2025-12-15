Power-Query-Abfragen mit ChatGPT schreiben lassen

Doch sobald die Oberfläche („Klicken statt Programmieren“) an ihre Grenzen stößt, benötigt man M-Code – die Programmiersprache hinter Power Query. Viele Anwender scheuen diese Sprache, denn:

sie wirkt technisch,

die Dokumentation ist spärlich,

Beispiele im Netz sind komplex,

Fehlermeldungen sind kryptisch und

die Logik unterscheidet sich von Excel.

Genau hier setzt ChatGPT an.