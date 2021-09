Qualitätskosten analysieren und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen

In den ersten beiden Abschnitten dieses Handbuch-Kapitels ist erläutert, wie Sie die Prozesse identifizieren und festlegen, für die Sie Ihre Qualitätskosten ermitteln und wie Sie die relevanten Kostendaten ermitteln und erfassen. Dort sind die Schritte 1 bis 5 im jeweiligen Praxisteil ausführlich dargestellt. Nun geht es in den folgenden Schritten darum, diese Informationen so auszuwerten, dass sich daraus Maßnahmen für Kosteneinsparungen und Qualitätsverbesserungen ableiten lassen.

Grundlage dafür sind die Kostendaten, die Sie in dieser Excel-Vorlage erfassen.