Inhalte und Struktur des Finanzplans

Herkunft der Inhalte im Finanzplan aus weiteren Unternehmensplänen

In den Finanzplan fließen zahlreiche Daten und Informationen ein, die sich aus anderen Teilplänen des Unternehmens ergeben. Wichtig ist, dass entsprechende Planungen vorliegen und die Daten zuverlässig sind, die dann in den Finanzplan eingehen. Da es sich dabei um Planungen handelt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass ein entsprechender Wert später auch genau in der Höhe und zum prognostizierten Zeitpunkt anfällt. Dennoch sollten die Daten nachvollziehbar und begründbar sein, die in den Finanzplan eingehen. Außerdem muss ein regelmäßiger Plan-Ist-Vergleich erfolgen.

Wichtige Unternehmenspläne mit Schnittstellen zum Finanzplan sind:

Umsatzplan

Investitionsplan

Material- und Logistikplan

Personalplan

Marketingplan

Aus diesen Plänen lassen sich Umsätze, Kosten oder Investitionen und darüber wiederum Einzahlungen und Auszahlungen, der Cashflow, ableiten. Genau diese Angaben braucht die Finanzplanung.

Im Folgenden werden diese wesentlichen Komponenten und die grundlegenden Kennzahlen und Informationen der Finanzplanung ausführlicher erläutert.