Rückmeldung an Teammitglieder und Kollegen geben

Wenn die Zusammenarbeit nicht klappt

Ein Teammitglied erscheint zu Besprechungen grundsätzlich zu spät oder bringt sich nur mit destruktiven Bemerkungen ein. Ein Kollege hält vereinbarte Termine nicht ein. Eine andere Kollegin liefert kurz vor dem Abgabetermin ein Ergebnis, mit dem Sie nichts anfangen können.

Als Führungskraft ohne disziplinarische Macht haben Sie zunächst keine Möglichkeit, schlechte Leistungen oder Fehlverhalten zu sanktionieren. Sie können keine Anweisungen erteilen und den betroffenen Teammitgliedern sagen, was sie tun sollen. Aber Sie können Rückmeldung geben.

Sie sollten immer deutlich vermitteln, wenn etwas fehlt oder was verbessert werden muss. Sie müssen klar sagen, was Ihnen an der Leistung oder am Verhalten einer Person missfällt und welche Erwartungen Sie haben. Um den Betroffenen nicht zu überrumpeln, ihn zu verärgern oder zu provozieren, müssen Sie sich an Regeln halten, damit die Rückmeldung ankommt und Wirkung zeigt.