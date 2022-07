Wie Sie die Probezeit nutzen und Low Performance verhindern

Leistungskontrolle durch Shadowing

Beim Shadowing begleitet die Führungskraft den neuen Mitarbeiter „einem Schatten gleich“ bei der Arbeit. Sie bleibt aber im Hintergrund, beobachtet und macht Notizen. Am Ende des Arbeitstages besprechen beide, was im Einzelnen passiert ist, was bearbeitet wurde, was leicht und was schwerfiel und wo sich Fragen ergeben haben. Mit ihren Fragen bekommt die Führungskraft zusätzliche Informationen und Eindrücke.