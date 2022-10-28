Ausbildung und Arbeitsrecht – Regelungen und Vorgaben

Berufsschule und Arbeit

Auch für das Zusammenspiel zwischen Ausbildungsstätte und Berufsschule gibt es rechtliche Vorgaben. Dabei sind insbesondere die Themen Freistellung und Anrechnung der Unterrichtszeiten wichtig.

Freistellung für die Berufsschule

Ausbildungsbetriebe sind dazu verpflichtet, ihre Auszubildenden für die Berufsschule bezahlt von der Arbeit freizustellen. Beginnt der Berufsschulunterricht morgens vor 9 Uhr, darf der Auszubildende vorher nicht im Betrieb beschäftigt werden.

Beträgt die Unterrichtszeit an einem Berufsschultag mehr als fünf Schulstunden, ist der Auszubildende – einmal pro Woche – für diesen Tag komplett freizustellen. Das bedeutet, dass er an diesem Tag dann auch nicht mehr im Betrieb beschäftigt werden darf.

Hat der Auszubildende an zwei Tagen pro Woche Berufsschule, darf der Auszubildende am zweiten Berufsschultag nach der Schule zusätzlich im Betrieb beschäftigt werden. Voraussetzungen:

es bleibt noch genügend Zeit bis zur durchschnittlichen täglichen Ausbildungszeit übrig und

die Anfahrtszeit zum Betrieb steht im Verhältnis zur restlichen Ausbildungszeit an diesem Tag.

Der Arbeitgeber kann also nur dann vom Auszubildenden verlangen, dass dieser nach der Berufsschule noch in den Betrieb kommt, wenn es sich noch lohnt und in der verbleibenden Zeit eine sinnvolle Ausbildung möglich ist.

Hat der Auszubildende eine ganze Woche Blockunterricht mit mindestens 25 Schulstunden an fünf Tagen, so ist er für die komplette Woche freizustellen.

Am Tag vor der schriftlichen Abschlussprüfung ist der Auszubildende ebenfalls komplett von der Arbeit freizustellen.

Anrechnung der Unterrichtszeiten

Die Unterrichtszeit in der Berufsschule ist einschließlich der Pausen auf die Ausbildungszeit anzurechnen. Der Berufsschultag, an dem der Auszubildende komplett freigestellt wird, ist mit der durchschnittlichen täglichen Ausbildungszeit anzurechnen, die sich wiederum nach der jeweiligen betrieblichen Vereinbarung richtet.