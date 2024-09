Auszubildende aus dem Ausland einstellen

Berufsschule und Schulpflicht

In den meisten Bundesländern gilt die Schulpflicht für alle Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrem Aufenthaltsstatus. Falls ein ausländischer Auszubildender bereits volljährig ist, besteht in der Regel keine Schulpflicht mehr.

Allerdings nehmen Auszubildende in Deutschland in den meisten Fällen parallel zur praktischen Ausbildung auch an der Berufsschule teil, was ein verpflichtender Bestandteil der dualen Ausbildung ist. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine klassische Schulpflicht, sondern um eine Pflicht, die sich aus dem Ausbildungsvertrag und dem Berufsausbildungsgesetz (BBiG) ergibt.

Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Auszubildenden am Berufsschulunterricht teilnehmen, und sie für diese Zeit freistellen.