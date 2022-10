Wie Sie einen Azubi bewerten

Am Ende der Ausbildung oder eines freiwilligen Praktikums müssen Sie ein Zeugnis ausstellen. Nach jeder Lernphase steht deshalb das Beurteilungs- oder Feedbackgespräch an. Am besten beurteilen Sie jeweils einzelne Lerneinheiten und Lernziele und melden das Ihrem Lehrling oder Praktikanten zurück. So kontrollieren Sie die erbrachte Leistung regelmäßig, und Ihr Schützling wird einerseits ermutigt und weiß andererseits, woran er noch arbeiten muss.

Hilfreich ist außerdem, wenn Sie eine Selbsteinschätzung des Azubis einholen. Damit fördern Sie die Selbstreflexion und können Selbst- und Fremdeinschätzung gut vergleichen. Für die Beurteilungen eignet sich ein standardisierter Beurteilungsbogen. Berücksichtigen Sie dabei folgende Fragen:

Habe ich alle beobachteten Stärken wiedergegeben?

Welche Beispiele belegen welche Stärken?

Welche Schwächen sind mir aufgefallen?

Wann, wo und wie zeigen sie sich?

Wie kann sich der Azubi selbst verbessern?

Schlechte Ausbildungsergebnisse sind übrigens kein Kündigungsgrund.