So aktivieren Sie Power Pivot

In welchen Excel-Versionen ist Power Pivot enthalten?

Power Pivot wurde 2010 als Teil von SQL-Server 2008 R2 veröffentlicht und bestand aus „Power Pivot für Excel“ und „Power Pivot für SharePoint“. Obwohl es serverseitig entwickelt wurde, ließ sich das Excel-Add-in auch eigenständig nutzen.

Mit SQL-Server 2012 folgte eine überarbeitete Version – zudem wurde Power Pivot als kostenloses Add-in für Excel 2010 bereitgestellt.

In Excel 2013 war Power Pivot zunächst nur in der Professional Plus-Version enthalten. Später wurde es auch in die Einzelversion von Excel integriert. Seit Juli 2013 trägt das Tool offiziell den Namen „Power Pivot“ – mit Leerzeichen – passend zur Microsoft Power-BI-Familie.