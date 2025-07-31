So aktivieren Sie Power Pivot

0 Artikel
2,50

Power Pivot für die DatenanalyseSo aktivieren Sie Power Pivot

Power Pivot ist in den meisten aktuellen Excel-Versionen bereits enthalten – aber standardmäßig nicht immer aktiviert. So schalten Sie Power Pivot in Excel ein.

In welchen Excel-Versionen ist Power Pivot enthalten?

Power Pivot wurde 2010 als Teil von SQL-Server 2008 R2 veröffentlicht und bestand aus „Power Pivot für Excel“ und „Power Pivot für SharePoint“. Obwohl es serverseitig entwickelt wurde, ließ sich das Excel-Add-in auch eigenständig nutzen.

Mit SQL-Server 2012 folgte eine überarbeitete Version – zudem wurde Power Pivot als kostenloses Add-in für Excel 2010 bereitgestellt.

In Excel 2013 war Power Pivot zunächst nur in der Professional Plus-Version enthalten. Später wurde es auch in die Einzelversion von Excel integriert. Seit Juli 2013 trägt das Tool offiziell den Namen „Power Pivot“ – mit Leerzeichen – passend zur Microsoft Power-BI-Familie.

Da das Power-Pivot-Add-in nicht in jeder Excel-Version automatisch integriert ist, müssen Sie zuerst prüfen, ob es in Ihrer Version enthalten ist.

Power Pivot ist enthalten in:

  • Microsoft 365 – Alle Versionen, die Desktopversionen von Excel für Windows enthalten
  • Office Professional 2021
  • Office Home & Business 2021
  • Office Home & Student 2021
  • Office Professional 2019
  • Office Home & Business 2019
  • Office Home & Student 2019
  • Office 2016 Professional Plus (nur über Volumenlizenzierung verfügbar)
  • Office 2013 Professional Plus
  • Eigenständige Excel 2013-Version
  • Eigenständige Excel 2016-Version

In den folgenden Versionen ist Power Pivot nicht enthalten:

  • Office Professional 2016
  • Office Home & Student 2013
  • Office Home & Student 2016
  • Office Home & Business 2013
  • Office Home & Business 2016
  • Office für Mac
  • Office für Android
  • Office RT 2013
  • Office Standard 2013
  • Office Professional 2013
  • Alle älteren Office-Versionen als 2013

In Office 2010 war Power Pivot noch ein eigenständiges Add-in. Ab 2013 ist es bereits Bestandteil der Installation in vielen Excel-Versionen – muss aber noch aktiviert werden.

Power Pivot aktivieren – So geht’s

Sollte Power Pivot in Ihrer Excel-Version vorhanden sein, aber die Registerkarte Power Pivot bei Ihnen nicht sichtbar ist (siehe folgende Abbildung), dann müssen Sie das Add-in aktivieren.

Menüband ohne Power Pivot

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Um das Power Pivot-Add-in zu aktivieren, klicken Sie bitte im Menüband auf den Befehl Datei.

Menü Power Pivot aktivieren

Anschließend klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Optionen.

Optionen einstellen in Excel

Daraufhin öffnet sich das Dialogfeld Excel-Optionen. Klicken Sie hier am linken Rand auf das Register Add-ins.

Wählen Sie anschließend im Listenfeld Verwalten den Eintrag COM-Add-ins aus. Danach klicken Sie rechts daneben auf die Schaltfläche Los.

COM-Add-ins verwalten

Es öffnet sich das Dialogfeld COM-Add-ins. Aktivieren Sie hier das Kontrollkästchen Microsoft Power Pivot for Excel und schließen Sie das Dialogfeld durch Klick auf die Schaltfläche OK.

Power Pivot aktivieren

Durch das Aktivieren des COM-Add-ins Microsoft Power Pivot for Excel erhalten Sie jetzt das Register Power Pivot im Menüband angezeigt.

Power Pivot im Menüband von Excel
Power Pivot für die Datenanalyse
  1. 1
    Einführung und Grundlagen zur Datenanalyse mit Power Pivot
  2. 2
    So aktivieren Sie Power Pivot
  3. 3
    So nutzen Sie Power Pivot für die Datenanalyse
Dokumentenpaket kaufenPremium-Mitglied werden

Dazu im Management-Handbuch

Vorlagen nutzen

Weitere Kapitel zum Thema