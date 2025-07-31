So aktivieren Sie Power Pivot

Power Pivot für die DatenanalyseSo aktivieren Sie Power Pivot
In welchen Excel-Versionen ist Power Pivot enthalten?
Power Pivot wurde 2010 als Teil von SQL-Server 2008 R2 veröffentlicht und bestand aus „Power Pivot für Excel“ und „Power Pivot für SharePoint“. Obwohl es serverseitig entwickelt wurde, ließ sich das Excel-Add-in auch eigenständig nutzen.
Mit SQL-Server 2012 folgte eine überarbeitete Version – zudem wurde Power Pivot als kostenloses Add-in für Excel 2010 bereitgestellt.
In Excel 2013 war Power Pivot zunächst nur in der Professional Plus-Version enthalten. Später wurde es auch in die Einzelversion von Excel integriert. Seit Juli 2013 trägt das Tool offiziell den Namen „Power Pivot“ – mit Leerzeichen – passend zur Microsoft Power-BI-Familie.
Da das Power-Pivot-Add-in nicht in jeder Excel-Version automatisch integriert ist, müssen Sie zuerst prüfen, ob es in Ihrer Version enthalten ist.
Power Pivot ist enthalten in:
- Microsoft 365 – Alle Versionen, die Desktopversionen von Excel für Windows enthalten
- Office Professional 2021
- Office Home & Business 2021
- Office Home & Student 2021
- Office Professional 2019
- Office Home & Business 2019
- Office Home & Student 2019
- Office 2016 Professional Plus (nur über Volumenlizenzierung verfügbar)
- Office 2013 Professional Plus
- Eigenständige Excel 2013-Version
- Eigenständige Excel 2016-Version
In den folgenden Versionen ist Power Pivot nicht enthalten:
- Office Professional 2016
- Office Home & Student 2013
- Office Home & Student 2016
- Office Home & Business 2013
- Office Home & Business 2016
- Office für Mac
- Office für Android
- Office RT 2013
- Office Standard 2013
- Office Professional 2013
- Alle älteren Office-Versionen als 2013
In Office 2010 war Power Pivot noch ein eigenständiges Add-in. Ab 2013 ist es bereits Bestandteil der Installation in vielen Excel-Versionen – muss aber noch aktiviert werden.
Power Pivot aktivieren – So geht’s
Sollte Power Pivot in Ihrer Excel-Version vorhanden sein, aber die Registerkarte Power Pivot bei Ihnen nicht sichtbar ist (siehe folgende Abbildung), dann müssen Sie das Add-in aktivieren.
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Um das Power Pivot-Add-in zu aktivieren, klicken Sie bitte im Menüband auf den Befehl Datei.
Anschließend klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Optionen.
Daraufhin öffnet sich das Dialogfeld Excel-Optionen. Klicken Sie hier am linken Rand auf das Register Add-ins.
Wählen Sie anschließend im Listenfeld Verwalten den Eintrag COM-Add-ins aus. Danach klicken Sie rechts daneben auf die Schaltfläche Los.
Es öffnet sich das Dialogfeld COM-Add-ins. Aktivieren Sie hier das Kontrollkästchen Microsoft Power Pivot for Excel und schließen Sie das Dialogfeld durch Klick auf die Schaltfläche OK.
Durch das Aktivieren des COM-Add-ins Microsoft Power Pivot for Excel erhalten Sie jetzt das Register Power Pivot im Menüband angezeigt.