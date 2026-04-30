Textdaten verarbeiten mit Pandas in Python in Excel

Warum Textdaten oft problematisch sind

In vielen Datensätzen sind Textfelder eine große Herausforderung. Typische Probleme sind:

unterschiedliche Schreibweisen ("Deutschland", "DE", "deutschland")

Tippfehler

zusätzliche Leerzeichen

uneinheitliche Kategorien

Solche Probleme führen dazu, dass Auswertungen falsche Ergebnisse liefern.

Beispiel: Deutschland und deutschland werden als zwei unterschiedliche Werte behandelt.