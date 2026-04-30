Textdaten verarbeiten mit Pandas

0 Artikel
0,00

Python in Excel für die DatenanalyseTextdaten verarbeiten mit Pandas

Warum Textdaten oft problematisch sind

In vielen Datensätzen sind Textfelder eine große Herausforderung. Typische Probleme sind:

  • unterschiedliche Schreibweisen ("Deutschland", "DE", "deutschland")
  • Tippfehler
  • zusätzliche Leerzeichen
  • uneinheitliche Kategorien

Solche Probleme führen dazu, dass Auswertungen falsche Ergebnisse liefern.

Beispiel: Deutschland und deutschland werden als zwei unterschiedliche Werte behandelt.

Deshalb ist die Bereinigung von Textdaten ein wichtiger Schritt jeder Datenanalyse. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor.

Datensatz laden

Zunächst laden Sie den Datensatz in Ihr DataFrame, den Sie überprüfen und bereinigen wollen:

import pandas as pd
umsatz = xl("Umsatzdaten[#Alle]", headers=True)
umsatz

Daten in DataFrame importieren

Text suchen – str.contains()

Eine der wichtigsten Funktionen für Textanalysen ist str.contains(). Damit können Sie prüfen, ob ein Text ein bestimmtes Wort enthält.

Beispiel: Alle Produkte mit "A".

umsatz[umsatz["Produkt"].str.contains("A", na=False)]

Ergebnis: Alle Zeilen, in denen "A" im Produktnamen vorkommt.

Daten mit Textzeichen suchen mit str.contains()

Einstellungen für str.contains()

na=False sorgt dafür, dass fehlende Werte beim Filtern nicht zu Problemen führen, sondern als False behandelt werden. Das ist besonders praktisch, wenn Ihr Datensatz leere Zellen enthält.

Mit der Einstellung case=False wird die Groß- oder Kleinschreibung ignoriert.

umsatz[umsatz["Produkt"].str.contains("c", case=False, na=False)]

Damit werden auch "c" und "C" gleichbehandelt.

Daten mit Textzeichen suchen mit str.contains() und Einstellungen

Für komplexere Muster können Sie reguläre Ausdrücke nutzen, mit regex=True:

umsatz[umsatz["Produkt"].str.contains(r'A\d+', regex=True, na=False)]

Damit finden Sie zum Beispiel "Produkt A1", "Produkt A23" usw. – praktisch bei Produktcodes oder Seriennummern.

Tipp: Bei sehr großen Datensätzen (> 100.000 Zeilen) verzichten Sie auf regex=True, wenn ein einfaches contains("wort") reicht. Das ist oft deutlich schneller.

Text ersetzen – str.replace()

Eine sehr häufige Aufgabe ist das Bereinigen oder Ändern von Texten.

Beispiel: "Produkt A" in "Produkt Alpha" umbenennen

umsatz["Produkt"] = umsatz["Produkt"].str.replace("Produkt A", "Produkt Alpha", regex=False)

Damit werden alle Vorkommen von "Produkt A" durch "Produkt Alpha" ersetzt.

Texte mit str.replace() ersetzen

Hinweis: Ab Pandas 2.0 erwartet str.replace() einen expliziten Parameter regex=True oder regex=False. Ohne diesen Hinweis kann es zu einer Warnung kommen. Verwenden Sie daher immer regex=False, wenn Sie keinen regulären Ausdruck nutzen.

Auch str.replace() unterstützt reguläre Ausdrücke (mit regex=True):

umsatz["Produkt"] = umsatz["Produkt"].str.replace(r'Produkt (\w)', r'Produkt \1 (neu)', regex=True)

So können Sie Muster dynamisch ersetzen – ein echter Vorteil bei großen Datensätzen.

Texte mit str.replace() und regulären Ausdrücken ersetzen

Leerzeichen entfernen – str.strip()

Ein klassisches Problem sind zusätzliche Leerzeichen. Mit diesem Befehl entfernen Sie führende und nachgestellte Leerzeichen.

umsatz["Produkt"] = umsatz["Produkt"].str.strip()

Tipp: Wenn Ihre Spalte NaN (leere Zellen) enthält, brechen str.strip(), str.replace() oder str.lower() manchmal ab. Sicherer ist es, vor der Bereinigung fillna("") zu verwenden:

umsatz["Produkt"] = umsatz["Produkt"].fillna("").str.strip()

Leerzeichen entfernen mit str.strip()

Fehlende Werte prüfen mit isnull().sum()

Immer sollten Sie prüfen, ob in Ihrem Datensatz Werte fehlen. Wie im folgenden Beispiel in der Spalte Produkt.

umsatz["Produkt"].isnull().sum() 

So sehen Sie auf einen Blick, ob und wie viele NaN-Werte vorhanden sind – und können entscheiden, ob Sie diese mit fillna("") auffüllen oder gesondert behandeln möchten.

Hinweis: Mit isnull() ohne sum() erhalten Sie eine Liste mit WAHR- oder FALSCH-Angaben – je nachdem, wo Daten fehlen.

Daten auf fehlende Werte prüfen mit isnull().sum()

Einheitliche Schreibweise herstellen

Oft müssen Texte vereinheitlicht werden. Mit str.lower() ändern Sie den Text vollständig in Kleinbuchstaben und mit str.upper() in Großbuchstaben.

umsatz["Land"] = umsatz["Land"].str.lower()

Text in Kleinbuchstaben ausgeben
Text in Großbuchstaben ausgeben

Mit str.title() formatieren Sie den Text so, dass der erste Buchstabe groß und die restlichen Buchstaben als Kleinbuchstaben ausgegeben werden. Damit vermeiden Sie doppelte Kategorien.

umsatz["Stadt"] = umsatz["Stadt"].str.title()

Mit str.title() korrekte Groß- und Kleinschreibung

Text aufteilen – str.split()

Was in Excel Text in Spalten ist, erledigt Pandas mit str.split(). So können Sie beispielsweise Vorname und Nachname trennen.

umsatz[["Vorname", "Nachname"]] = umsatz["Kunde"].str.split(" ", n=1, expand=True)

Die Daten werden automatisch auf zwei neue Spalten verteilt. Der Parameter n=1 sorgt dafür, dass nur beim ersten Leerzeichen getrennt wird – das macht die Funktion robuster bei Doppelnamen oder mehreren Vornamen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Trennlogik eindeutig ist. Bei fehlenden Teilen kann das Ergebnis sonst unvollständig sein.

Text in mehrere Spalten aufteilen mit str.split()

Kategorien bereinigen

Mit dem folgenden Pandas-Befehl können Sie nun Ihren Text umfassend bereinigen. Beispiel: Sie wollen alle Länderschreibweisen vereinheitlichen. Angenommen, Ihr Datensatz enthält:

  • Deutschland
  • DE
  • deutschland
  • bundesrepublik
  • D

Dann können Sie diese vereinheitlichen mit diesem Befehl:

umsatz["Land"] = (umsatz["Land"].str.strip().str.lower().replace({"de": "deutschland","deutschland": "deutschland","d": "deutschland", "bundesrepublik": "deutschland" }).str.title())

  • Damit entfernen Sie zuerst die Leerzeichen mit str.strip().
  • Dann wird der Text in Kleinbuchstaben geändert mit str.lower(). 
  • Im nächsten Schritt werden die unterschiedlichen Schreibweisen vereinheitlicht mit replace(…).
  • Und schließlich der erste Buchstabe zum Großbuchstaben geändert mit str.title().

Ergebnis: Einheitliche Schreibweise Deutschland.

So werden Schreibweisen mit Pandas vereinheitlicht

Tipp: Immer zuerst .str.strip() und .str.lower() oder .str.upper() anwenden, bevor Sie mit replace() Kategorien vereinheitlichen – sonst bleiben Schreibweisen-Probleme bestehen. Das ist die sauberste Reihenfolge für solche Bereinigungsschritte.

Häufigkeiten von Texten analysieren

Sehr hilfreich für Kategorien ist der Befehl:

umsatz["Produkt"].value_counts()

Damit erkennen Sie häufig verkaufte Produkte und selten verkaufte Produkte.

Anzahl unterschiedlicher Texteinträge zählen mit value_counts()

Duplikate erkennen und entfernen

Oft schleichen sich doppelte Zeilen oder mehrfach genannte Kategorien ein. So können Sie Duplikate basierend auf mehreren Spalten löschen:

umsatz.drop_duplicates(subset=["Produkt", "Land", "Kunde"], inplace=True)

Das ist besonders wichtig, wenn Sie später aggregieren (zum Beispiel Summe pro Land).

Pandas-Befehl zum Aussortieren von doppelten Datensätzen

Hinweis: Standardmäßig behält Pandas bei drop_duplicates() den ersten Treffer. Mit keep='last' behalten Sie den letzten Eintrag, mit keep=False entfernen Sie alle doppelten Vorkommen.

Encoding-Probleme

Ein in der Praxis häufig übersehenes Thema – besonders bei deutschen Texten: Encoding-Probleme. Umlaute (ä, ö, ü) oder Sonderzeichen können beim Einlesen von CSV-Dateien zu unleserlichen Zeichen führen.

Beim Laden einer Datei sollten Sie daher immer die Codierung mit encoding=… angeben:

import pandas as pd
umsatz = pd.read_csv("datei.csv", encoding="utf-8")

Oder bei älteren Windows-Dateien:

umsatz = pd.read_csv("datei.csv", encoding="latin1")

Tipp: Wenn Sie seltsame Zeichen wie "Ã¼" statt "ü" sehen, ist das ein typisches Zeichen für ein Encoding-Problem. In den meisten Fällen hilft encoding="utf-8" oder encoding="latin1".

Python in Excel für die Datenanalyse
  1. 1
    Kennzahlen der explorativen Datenanalyse mit Pandas
  2. 2
    Hilfreiche Funktionen in Python für die explorative Beschreibung eines Datensatzes
  3. 3
    Spalten gezielt analysieren und Kennzahlen ermitteln
  4. 4
    Daten filtern – Bedingungen definieren mit Pandas
  5. 5
    Daten sortieren und Ranglisten erstellen mit Pandas
  6. 6
    Neue Spalten berechnen mit Pandas – Kennzahlen direkt im DataFrame erstellen
  7. 7
    Textdaten verarbeiten mit Pandas
  8. 8
    Fehlende Werte mit Python in Excel erkennen und bereinigen
  9. 9
    Gruppierungen mit Pandas – Daten zusammenfassen und auswerten
  10. 10
    Pivot-Analysen und komplexe Auswertungen mit Pandas
  11. 11
    Mehrere Kennzahlen gleichzeitig berechnen – Aggregationen mit Pandas
  12. 12
    Top-Analysen und Ranglisten mit Pandas erstellen
Dokumentenpaket kaufenPremium-Mitglied werden

Vorlagen nutzen

Weitere Kapitel zum Thema