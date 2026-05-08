Top-Analysen und Ranglisten mit Pandas erstellen

Warum Rankings in der Praxis so wichtig sind

In der Unternehmenspraxis geht es häufig nicht um alle Daten, sondern um die wichtigsten. Typische Fragestellungen sind:

Welche Produkte bringen den meisten Umsatz?

In welchen Städten ist das Unternehmen besonders erfolgreich?

Welche Vertriebskanäle performen am besten?

Welche Segmente sind besonders profitabel?

Welcher Monat oder welches Quartal war am stärksten?

Diese Fragen führen immer zu Ranglisten (Rankings).