Visueller Denkprozess zur Lösungsfindung

So wie Sie aus Buchstaben Wörter und Sätze bilden und damit Ihre Gedanken zu Papier bringen, so können Sie aus den Elementen Dreieck, Kreis, Rechteck, Striche, Pfeile und Figuren Ihre Gedanken und Ideen in einem Bild sichtbar machen. Mit dem visuellen Denkprozess, in der Fachsprache Visual Thinking genannt, können Sie Ihr Konzept vorstellen oder die Ergebnisse eines Meetings oder Workshops festhalten.

Vier Schritte gehören dazu:

Sehen

Sie sehen etwas, das Ihre Aufmerksamkeit erregt. Zum Beispiel ein Defekt an einem Produkt oder einer Maschine, ein Kunde, der sich beschwert oder eine Kollegin, die etwas von Ihnen braucht.

Betrachten

Sie schauen sich den Sachverhalt genauer an. Sie erkennen, ob er Ihnen vertraut vorkommt, ob Gemeinsamkeiten bestehen, wie groß, wie schnell oder wo genau was passiert. Sie befassen sich mit dem Sachverhalt, um mehr zu erfahren und um eine mögliche Lösung zu erkennen.