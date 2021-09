Was Meetings nutzlos – oder erfolgreich macht

Welche Merkmale haben viele Meetings?

Entscheidungen und Besprechungen, bei denen darüber diskutiert wird, können nach dem Garbage-Can-Modell folgendermaßen beschrieben werden:

Es gibt unzählige Meetings – weil es Entscheidungen braucht

Ständig gibt es zu allem möglichen Besprechungstermine in den Unternehmen. Und jede Besprechung ist eine Gelegenheit, etwas zu entscheiden.

Der Kreis der Teilnehmenden variiert – auch beim gleichen Thema

Zu diesen vielen Besprechungen (Entscheidungsgelegenheiten) kommen ganz unterschiedliche Personen. Mal geht man hin, dann ist man verhindert; mal geht man zu dem einen Meeting, mal zum anderen.

Jeder bringt seine Probleme mit – auf der Suche nach Lösung und Entscheidung

Einige Teilnehmende bringen zur jeweiligen Besprechung ihr Problem mit, das sie für drängend halten und das sie lösen wollen. Das Problem kann, muss aber nicht mit dem eigentlichen Thema der Besprechung zu tun haben. Die IT-Managerin will eine neue Software einführen, der Marketingleiter will eine Zielgruppenanalyse machen, die Entwicklungschefin will grünes Licht für eine Produktentwicklung haben. Egal, in welcher Besprechung sie auftauchen und um was es dort eigentlich geht – sie wollen ihr Problem oder Anliegen einbringen und eine entsprechende Entscheidung haben.

Manche bringen Lösungen mit – die nicht zu den Problemen der anderen passen müssen

Andere Teilnehmende bringen zu Besprechungen ihre Lösungen mit. Sie sind der Meinung, dass das, was sie tun, für andere hilfreich ist – und bringen es ins Spiel. Manchmal ist des einen Problem des anderen Lösung. IT-Managerin und Marketingleiter stellen fest, dass die neue Software ideal für Zielgruppenanalysen geeignet ist (faktisch ist es wahrscheinlich CRM-Software). Also wird eine Entscheidung zur Anschaffung der Software und zur Durchführung einer Zielgruppenanalyse getroffen. Das eigentliche Thema des Meetings war aber: Maßnahmen zur Umsatzsteigerung im nächsten Jahr.

In der Praxis erkannten die Forscher, dass es oft reiner Zufall ist, bei welcher Entscheidungsgelegenheit welche Personen zusammentreffen und welche Probleme und Lösungen diese mitbringen. Wenn ein Teilnehmer merkt, dass er mit seinem Problem bei den anderen nicht weiterkommt, geht er eben zu einer anderen Entscheidungsgelegenheit – sprich zum nächsten Meeting.