1. Breakout-Rooms für Kleingruppen

Digitale Konferenztools bieten den Moderatorinnen und Moderatoren die Möglichkeit, die Teilnehmenden in Gruppen aufzuteilen und für jedes Team einen eigenen virtuellen Raum einzurichten: die Breakout-Rooms oder Gruppenräume. Geben Sie den Kleingruppen zum Einstieg ein bis zwei Fragen, die sie in Echtzeit bearbeiten. Zum Beispiel: „Was wünschen Sie sich von dieser Veranstaltung und wie ist Ihre aktuelle Stimmung?“ Die Antworten werden anschließend dem Plenum präsentiert.

Die Teilnehmenden digitaler Veranstaltungen lernen sich in überschaubaren Gruppen besser kennen und nehmen aktiver am Workshop teil. Diese Methode hat sich als Gamechanger erwiesen, weil sie alle Anwesenden dynamisch einbezieht, Hemmungen abbaut und sie zur Mitarbeit motiviert. Die gängigen Konferenztools halten dafür zwei Optionen bereit: Die Konferenzleitung stellt die Teams zusammen oder die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schließen sich einer Gruppe an, indem sie sich für einen der Breakout-Rooms entscheiden.

Erklären Sie gleich zu Beginn der Veranstaltung die Funktionen des Konferenztools und beantworten Sie Fragen. Auch während der Zeit in den Breakout-Rooms sollte die Online-Moderation für Fragen zur Verfügung stehen. Diese können via Chat oder E-Mail gestellt werden.