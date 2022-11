Wie Sie beim virtuellen Bewerbungsgespräch professionell wirken

Die eigene Wirkung auf dem Bildschirm ist selbst nur schwer zu beurteilen. Für ein gelungenes Bewerbungsgespräch per Video bedarf es einer klaren Struktur. Außerdem sollte man Dritte prüfen lassen, wie man im virtuellen Gespräch beim Gesprächspartner ankommt. Und es gibt Regeln, die man immer beachten sollte.

Darauf achten Interviewer beim virtuellen Vorstellungsgespräch

Achten Sie auf Ihre Umgebung. Sollten Sie das Gespräch von zu Hause aus führen, dann vermeiden Sie einen zu persönlichen Einblick in Ihre Wohnung. Nutzen Sie zum Beispiel einen Weichzeichner für den Hintergrund.

Bei der Wahl der Kleidung sollten Muster vermieden werden, da diese auf dem Bildschirm oft flimmern. Am besten wählt man das Outfit so, als wäre das Bewerbungsgespräch doch persönlich vor Ort im Unternehmen.

Schauen Sie im Gespräch nicht Ihr Gegenüber auf dem Bildschirm an, sondern direkt in die Kamera. So hält man Blickkontakt.

Wählen Sie die Entfernung zur Kamera so, dass die Hände stets mit im Bild sind und auch ein Block, auf dem man sich Notizen macht. So werden Gesten an die anderen Teilnehmer transportiert und ein gesenkter Blick wirkt nicht desinteressiert, sondern zeigt, dass Sie sich gerade Notizen machen.

Immer lächeln! Wir neigen automatisch dazu, vor der Kamera weniger Gesichtsausdrücke zu zeigen. Quittieren Sie Zustimmung gerne mit einem Nicken oder Lächeln.

Wie Sie eine reibungslose technische Umgebung gewährleisten

Prüfen Sie:

Muss man etwas downloaden?

Funktionieren Kamera und Ton?

Kann der Gegenüber Sie gut verstehen?

Sollten Sie lieber ein Headset einsetzen?

Ist die WLAN-Verbindung stabil?

Achten Sie auf die Beleuchtung Ihres Gesichts.

Nutzen Sie keinen Bürostuhl, der wegrollen kann oder eine flexible Lehne hat.

Vorbereitung ist alles, vor allem im Notfall. Auch bei der besten Vorbereitung können Komplikationen auftreten. Legen Sie sich vorher die Kontaktdaten Ihres Ansprechpartners zurecht, achten Sie auf einen geladenen Akku Ihres Telefons und Notebooks, sodass Sie im Notfall problemlos zu einem Telefoninterview wechseln können.