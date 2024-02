Tipps für die virtuelle Kommunikation mit Geschäftspartnern aus Japan

Tipp 1: Seien Sie zuverlässig

Wie im Umgang mit hiesigen Geschäftspartnern gilt auch für den Kontakt mit Japanerinnen und Japanern: Zuverlässigkeit ist der Grundstein für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Halten Sie also unbedingt ein, was gemeinsam besprochen und was Sie zugesagt haben.

Tipp 2: Lernen Sie sich gegenseitig kennen

Suchen Sie nach Möglichkeiten, sich virtuell (besser) kennenzulernen. Schreiben Sie zum Beispiel in E-Mails auch mal etwas Persönliches – was Sie am Wochenende gemacht haben oder etwas über Ihre Familie und Hobbys. Suchen Sie nach Gemeinsamkeiten mit Ihren (potenziellen) Partnerinnen und Partnern, denn Gemeinsamkeiten verbinden.