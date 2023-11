Virtuelle Teamarbeit vorbereiten und durchführen

Je besser Führungskräfte den Start eines virtuellen Teams vorbereiten und durchführen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit des Teamerfolgs. Dazu eignet sich ein ein- bis zweitägiges Kick-Off-Meeting mit allen Teammitgliedern. Idealerweise treffen die Teammitglieder persönlich aufeinander, also von Angesicht zu Angesicht.

Welche Themen sind beim Kick-Off-Meeting für virtuelle Teamarbeit wichtig?

Kennenlernen und persönliche Interaktion

Das Ziel des Kennenlernens ist das Teambuilding, also der Aufbau vertrauensvoller Beziehungen. Vertrauen entsteht leichter, wenn sich die Teammitglieder persönlich sehen, sozial interagieren und eine gegenseitige Sympathie entwickeln.

Aufgaben bei virtueller Teamarbeit klären

Ein wichtiges Ziel zum Start der virtuellen Teamarbeit ist: Sie müssen als Führungskraft gemeinsam mit den Mitarbeitenden klären, wer welche Aufgaben übernimmt und welche Rollen dabei besetzt werden. Wichtig ist, dass alle Aufträge, für die Ihr Team verantwortlich ist, zuverlässig erledigt werden. Dabei ist es hilfreich, wenn Sie weitere Stakeholder vor Ort einbinden, Regeln zur Aufgabenbearbeitung vereinbaren und die Bedeutung von Termineinhaltung deutlich machen.

Technologische Umsetzung der virtuellen Teamarbeit sicherstellen

Ziel ist, die zu nutzenden Kommunikationsmittel zu definieren. Dazu klären Sie als Führungskraft:

Wann wird via Telefon, Video-, Audiokonferenz, E-Mail oder persönlich kommuniziert?

Wo werden gemeinsam bearbeitete Dokumente abgelegt?

Wer beantwortet bis wann welche Anfragen?

Wer stellt kompatible und geeignete Kommunikationstechnologie zur Verfügung?

Wird diese Technologie von jedem beherrscht?

Haben alle Teammitglieder von zu Hause und unterwegs Zugang?

Normen und Regeln der virtuellen Teamarbeit entwickeln und festlegen

In einem Team, das Face-to-Face zusammenarbeitet, entwickeln sich ungeschriebene Regeln der Zusammenarbeit in einem gruppendynamischen Prozess. Anders bei virtuellen Teams. Die Normen und Regeln des virtuellen Teams müssen vereinbart und niedergeschrieben werden. Das geschieht nach einer ein- bis zweistündigen Diskussion in einem Meeting. Die wichtigen Themen sind: