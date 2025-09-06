Wie Pivot-Tabellen mit DAX-Funktionen arbeiten

Grundlage für das folgende Beispiel sei folgendes Szenario: Sie arbeiten nur mit der Tabelle Bestellungen.

Und Sie möchten Folgendes für Ihre Datenanalyse wissen:

Wie viele Bestellungen hat ein Kunde aufgegeben?

Wie viele Artikel hat er insgesamt gekauft?

Dazu ziehen Sie die KundenID aus der Bestellungen-Tabelle in die Zeilen und verwenden die beiden Measures Summe der verkauften Einheiten und Anzahl Bestellungen im Wertebereich der Pivot-Tabelle.