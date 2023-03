Wofür braucht es Arbeits- und Organisationspsychologie?

Die Zusammenarbeit von Menschen besser verstehen

Im Unternehmen arbeiten Menschen miteinander – manchmal auch gegeneinander. Im Idealfall arbeiten sie für ein gemeinsames Ziel oder einen Zweck, die von der Organisation oder ihren Führungskräften vorgeben sind. Tätigkeiten und Aufgaben sind aufeinander abgestimmt. Sie ergeben sich aus den Zielen und Zwecken und der meist arbeitsteiligen Struktur einer Organisation.

Ob und wie die Tätigkeiten und Aufgaben erfüllt werden, hängt stark davon ab, wie die Menschen in der Organisation oder im Unternehmen sich selbst und ihre Rolle erleben, wie sie sich verhalten und wie sie handeln. Denken Sie zum Beispiel an folgende Situationen:

Sie haben eine freie Stelle zu besetzen und grübeln, wer ein geeigneter Kandidat ist.

Vorgesetzte sollen die Leistungen ihrer Mitarbeitenden beurteilen.

Zwei Teammitglieder streiten sich um die frei gewordene Position der Teamleitung; die Kollegen sind genervt und die Stimmung ist mies.

Sie erkennen, dass die neue Mitarbeiterin besonders motiviert zur Sache geht; andere in ihrer Abteilung arbeiten still und zufrieden vor sich hin.

In einigen Abteilungen Ihres Unternehmens ist der Krankenstand erheblich höher als in anderen.

Was Sie, was Ihre Vorgesetzten, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Kolleginnen und Kollegen in solchen Situationen denken und was sie tun, hängt von einer Vielzahl von Einflussfaktoren ab. Alle prägen aber die Art der Zusammenarbeit, der Entscheidungsfindung und der Einstellungen dazu.

Unternehmen können als Organisation nur dann funktionieren, wenn all das (halbwegs) zusammenpasst. Nur dann sind die Mitarbeitenden auch (halbwegs) zufrieden mit ihrer Arbeit. Die Arbeits- und Organisationspsychologie deckt die dafür wichtigen Einflussfaktoren auf und zeigt, welche Effekte sie haben können.