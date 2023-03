Wofür und warum muss man Prioritäten setzen

Ziele als Voraussetzung für die Prioritätenbildung

Die Beispiele zeigen: In den meisten Fällen werden Prioritäten so gesetzt, dass am meisten für die Ziele erreicht wird. Man entscheidet sich für die Lösung, die am meisten Zielbeiträge liefert – für die einzelne Person oder für das Unternehmen. Im Zielbeitrag zeigt sich die Wirksamkeit einer Lösung – und damit ihre Priorität.

Ein weiterer Aspekt, der mit der Priorisierung betrachtet wird, ist die Durchführbarkeit. Denn wenn sich die Durchführung als unmöglich oder riskant herausstellt, ist die Zielerreichung gefährdet. Die Prioritätenbildung basiert demnach meist auf Annahmen über zukünftige Entwicklungen. Ob die Annahmen stimmen und ob damit die Prioritäten richtig vergeben werden, zeigt sich letztlich erst im Nachhinein.

Zudem spielen bei der Priorisierung mehrere Ziele gleichzeitig eine Rolle. Diese Ziele können im Konflikt miteinander stehen: Entweder fällt die Entscheidung für die kostengünstigste Lösung oder für die qualitativ beste. Für solche Fälle müssen auch die Ziele priorisiert werden. Es wird eine Reihenfolge der Ziele gebildet; das wichtigste Ziel zuerst. Diese Zielprioritäten lassen sich auch in Zielgewichten ausdrücken.