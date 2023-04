Zeitplanung: Methoden, Tipps und Strategien

Was in das Feld „Termin setzten“ gehört

In dieses Feld gehören die Aufgaben, die sie selbst erledigen oder vorbereiten müssen, damit sie dann delegiert werden können. Hinter jeder dieser Aufgabe steht ein Termin. Dieser liegt außerhalb der aktuellen Feinplanung.

Es ergibt keinen Sinn, eine solche Aufgabe für „morgen“ einzuplanen, wenn die Aufgaben aus der Rubrik „Sofort erledigen“ Sie bis nächsten Freitag ausfüllen. Das Feld „Termin setzen“ ist eine Art Vorausschau: Diese Aufgaben kommen auf Sie noch zu. Sie müssen diese aber nicht heute oder morgen angehen, sollten sie aber im Blick haben.

Wie weit in Ihrem Fall die Rubrik „Sofort erledigen“ reicht, hängt von der Anzahl und vom Umfang, also der Zeitdauer bis zur Erledigung der Aufgaben ab. In der Regel ist es sinnvoll, einen Zeitraum von einem Tag bis drei Tage als „Sofort erledigen“ zu betrachten. Was darüber hinausgeht, fällt dann in die Rubrik „Termin setzen“.