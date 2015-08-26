Aufgabenplanung und Zeitplanung im Außendienst

Umsatzplanung und Angebotsverfolgung

Der Umsatz ist zwar nicht die alleinige, aber doch eine sehr wichtige Zielgröße für den Außendienst. Meistens wird der Umsatz als Basis für die Planung und Steuerung des Außendienstes genutzt.

Dazu kommen weitere Ziele des Unternehmens und Kennzahlen, die diese Ziele und die Zielerreichung beschreiben. Die relevanten Planzahlen für den Außendienstmitarbeiter ergeben sich aus all diesen Zielen und Kennzahlen. Beispiele sind:

Welchen Umsatz will das Unternehmen insgesamt im laufenden Jahr erzielen?

Wie viele neue Kunden will das Unternehmen gewinnen?

Welcher Umsatz soll mit dem neuen Produkt erzielt werden?

Welcher operative Gewinn soll erzielt werden?

Die damit verknüpften Ziele werden dann auf die einzelnen Außendienstgebiete und die Mitarbeitenden heruntergebrochen. Das sind die individuellen Zielvorgaben.

Grundlage der Umsatzplanung und der Erfolgsplanung sind die Angebote, die der Außendienst erarbeitet und abgegeben hat. Auch der Prozess der Angebotserstellung sollte geplant und optimiert werden. Dazu zählt, den Status und den Erfolg der Angebote zu überwachen.