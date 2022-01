Aufgabenplan erstellen – Termine und Aufgaben organisieren

Priorität und Arbeitsorganisation

Es ist hilfreich, Aufgaben nach ihrer Priorität zu sortieren. Die Priorität drückt aus, welche Wichtigkeit oder Bedeutung eine Aufgabe hat. Das wiederum macht sich an Ihren persönlichen Zielen oder an den Unternehmenszielen fest. Aufgaben, die einen hohen Beitrag zur Zielerreichung leisten, sind entsprechend wichtig und haben eine hohe Priorität. Die Aufgaben können dazu in Prioritäten-Klassen eingeteilt werden: Priorität A: sehr wichtig, B: wichtig, C: weniger wichtig.