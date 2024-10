Ivy-Lee-Methode: Zeitmanagement am Arbeitsplatz

Warum eignet sich die Ivy-Lee-Methode für Unternehmen und die persönliche Arbeitsorganisation?

Die Methode bringt Mitarbeitende dazu, sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren, die den größten Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens haben. Statt sich ablenken zu lassen, arbeiten sie gezielt an dem, was wirklich zählt. Sie identifizieren und priorisieren die wichtigsten Aufgaben und vermeiden es, sich in unwichtigen Tätigkeiten zu verlieren.

Durch die Begrenzung auf nur sechs Aufgaben wird eine überfüllte To-do-Liste vermieden. Werden Aufgaben nacheinander bearbeitet, funktioniert das meist reibungsloser und schneller, als wenn wiederholt zwischen Aufgaben gewechselt wird. Multitasking kann die Produktivität beeinträchtigen.

Der tägliche Priorisierungsprozess von Aufgaben sorgt für Klarheit und ermöglicht eine kontinuierliche Optimierung der täglichen Abläufe.