Was muss ein Businessplan leisten?

Neue Produkte entwickeln und vermarkten, in unbekannte Märkte einsteigen, in große Anlagen investieren oder das eigene Unternehmen gründen. In all diesen Fällen müssen die Gründerin oder der Gründer wissen, mit welchen Chancen sie rechnen können und welche Risiken drohen.

Ebenfalls wichtig: Wie hoch fallen Investitionen aus und lohnt sich das Geschäft?

Häufig werden dazu klassische Investitionsrechnungen durchgeführt. Doch eine Zahl zur Rentabilität und Wirtschaftlichkeit reicht für eine Beurteilung von Geschäftspotenzialen nicht aus. Sie müssen auch wissen, wie Sie diese Geschäftspotenziale erschließen und Ihre Geschäftsidee erfolgreich machen. All das muss im Businessplan stehen.