Zeiträume gezielt verschieben mit DATEADD

Was macht DATEADD so besonders?

Wenn Sie nicht ganze Perioden, sondern genau definierte Datumsbereiche verschieben möchten, stoßen Sie mit PARALLELPERIOD an Grenzen. Genau hier kommt DATEADD ins Spiel: Diese DAX-Funktion erlaubt es, Datumswerte punktgenau um Tage, Monate, Quartale oder Jahre zu verschieben – und das auf Basis des tatsächlichen Kalenders, nicht nur auf Gruppierungsebene.

Während PARALLELPERIOD auf zusammenhängenden Zeitblöcken (zum Beispiel Quartalen, Jahren) basiert, arbeitet DATEADD auf der Ebene einzelner Tage.

Das bedeutet: DATEADD verschiebt den Filterkontext Ihrer Kalendertabelle um eine festgelegte Anzahl an Intervallen – und berechnet dann auf dieser Grundlage Ihr Measure neu.

In der Praxis heißt das: