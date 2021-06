3. Das passende agile Vorgehen wählen

Im agilen Projektmanagement gibt es zahlreiche Methoden, die eingesetzt werden können. Zu den bekanntesten gehören das Scrum-Modell, die Kanban-Methode und der kreative Design-Thinking-Ansatz. Wann genau sich welche Projektmanagement-Methode am besten eignet, ist nicht so einfach zu beantworten. Jedoch bietet es sich an, zu reflektieren, ob in der Vergangenheit bereits ähnliche Modelle verwendet wurden, ob die Technologien sowie alle Anforderungen bekannt sind und ob die Aktivitäten der nächsten drei Monate planbar sind.

Bei neueren und unerprobten Technologien und komplexen Anforderungen bieten sich Methoden wie Design Thinking und Scrum an. Bei eher bekannteren Technologien und klaren Anforderungen können Sie auf die Kanban-Methode oder hybrides Projektmanagement zurückgreifen – wobei es sich bei weniger komplexen Projekten lohnt, ein klassisches Wasserfall-Modell oder V-Modell zu nutzen.