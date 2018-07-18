Projektgruppe und Projektteam zusammenstellen

Der Auftraggeber wählt die Projektmitarbeitenden aus, beruft sie ins Projekt und fordert sie zur Mitarbeit auf. Das heißt, die Unternehmensleitung, der Vorstand oder – bei bereichsinternen Projekten – die Abteilungsleitung erteilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Auftrag, im Projekt mitzuarbeiten. Das geschieht auf der Grundlage der Weisungsbefugnis.

In diesem Zusammenhang müssen auch die für das Projekt zur Verfügung gestellte Arbeitszeit sowie die entsprechende Entlastung oder Freistellung der Projektmitglieder von ihrer Regelarbeit geklärt werden.

Leitfragen für die Auswahl von einzelnen Personen für das Projektteam sind:

Wer muss oder sollte hinsichtlich der Aufgabe in das Projekt einbezogen werden?

Wer hat mit diesem Bereich oder Problem zu tun?

Wer ist gegebenenfalls von den Ergebnissen betroffen?

Wer muss oder sollte teilnehmen im Hinblick auf die für eine erfolgreiche Durchführung erforderlichen Qualifikationen?

Wie kann die nötige Fachlichkeit (Expertenwissen) in das Projekt integriert werden?

Wer sichert die Koordination des Projekts mit den Entwicklungen in der Regel-Organisation?

Wer verfügt über wichtige Informationen und Kontakte?

Wer hilft, die Verbindung zu wichtigen Interessengruppen herzustellen?

Wie steht es um die Fähigkeiten der potenziellen Projektmitarbeitenden hinsichtlich Kooperation und Kommunikation?

Gibt es projekterfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zuvor bei ähnlich gelagerten Projekten mitgearbeitet haben?

Wie kann deren Erfahrung in das Projekt integriert werden?

Für die Zusammensetzung des Projektteams gilt es, folgende Kriterien zu beachten:

Größe: Das Projektteam sollte nicht zu groß sein; maximal acht Personen.

Das Projektteam sollte nicht zu groß sein; maximal acht Personen. Betroffenheit: Die Vertretung aller wesentlichen, vom Projekt betroffenen Gruppen sollte gewährleistet sein.

Die Vertretung aller wesentlichen, vom Projekt betroffenen Gruppen sollte gewährleistet sein. Fachpromotoren: Kenner der Materie und Experten sollten ins Projektteam integriert werden und dort ihr Wissen zur Verfügung stellen.

Kenner der Materie und Experten sollten ins Projektteam integriert werden und dort ihr Wissen zur Verfügung stellen. Machtpromotoren: Menschen mit Entscheidungskompetenz und sehr guten Zugängen zu Entscheidungsträgern, die durch ihre Rolle und Funktion innerhalb und außerhalb der Organisation autorisiert sind, sollten ebenfalls im Projektteam repräsentiert sein.

Menschen mit Entscheidungskompetenz und sehr guten Zugängen zu Entscheidungsträgern, die durch ihre Rolle und Funktion innerhalb und außerhalb der Organisation autorisiert sind, sollten ebenfalls im Projektteam repräsentiert sein. Sozialpromotoren: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großer Akzeptanz, guten Beziehungen und einem hohen informellen Einfluss innerhalb der Organisation, die für einen kommunikativen und von Zufriedenheit geprägten Verlauf des Projekts sorgen können, sollten mit dieser Kompetenz das Projektteam vervollständigen.

Das Fehlen nur eines dieser wichtigen Kriterien beeinflusst unter Umständen entscheidend die Arbeitsfähigkeit des Projektteams und den Erfolg des Projekts. Funktionierende Projektteams zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass neben den Betroffenen alle anderen Promotoren vertreten sind, wobei je nach Aufgabenstellung die Bedeutung unterschiedlich sein wird.

Die personelle Zusammensetzung eines Projekts bestimmt in hohem Maß, wie erfolgreich ein Projekt ist und wie der Transfer der Projektergebnisse in das Unternehmen gelingt.