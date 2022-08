3. Relevanz erzielen

Die Wege der Verbraucherinnen und Verbraucher zu Ihrem Produkt sind nicht mehr direkt, sondern einem komplexen Prozess gewichen. Dieser Kaufprozess kann als eine Reihe von Micro-Moments beschrieben werden. Jeder dieser Momente bietet die Gelegenheit, mit Ihrem potenziellen Kunden in Kontakt zu treten – während er zum Beispiel an seinem Computer nach einer Produktinformation sucht oder auf dem Mobiltelefon durch seinen News-Feed scrollt.

Sein Standort, seine aktuelle Umgebung, der Kanal, seine Denkweise, seine jüngsten Aktivitäten – all diese Elemente schaffen einen individuellen Moment, den Sie für einen maßgeschneiderten Erstkontakt nutzen können.

Um dieses Maß an Personalisierung zu erreichen, informieren Sie sich über die neuesten Omnichannel-Marketing-Technologien. Dazu gehören auch die Bereiche:

künstliche Intelligenz

dynamische Inhalte

Echtzeitfunktionen

Beispiele: Mit Customer-First-Marketing Relevanz erzielen

Wenn Ihnen ein Kunde bereitwillig Daten zur Verfügung stellt, stellen Sie sicher, dass diese richtig genutzt werden.

Beispiel 1: Sie kennen den Geburtstag Ihres Kunden? Dann sollte er nicht am falschen Tag Glückwünsche bekommen.

Erzielen Sie Relevanz. Analysieren Sie dazu die Interessen des Kunden und schaffen Sie einen passenden Mehrwert.

Beispiel 2: Ihr Kunde sucht auf Ihrer Webseite aktiv nach Sneakern. Bieten Sie ihm in der darauffolgenden Kommunikation passende Outfits zu Sneakern an oder informieren Sie ihn über einen Rabatt für passende Outfits. So erzielen Sie eine Win-win-Situation: Sie können Ihre Produkte verkaufen und der Kunde bekommt das Gefühl, bei Ihnen gut aufgehoben zu sein.