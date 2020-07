Welche Daten sollten in der Cloud gespeichert sein?

Anschließend wird entschieden, welche Daten in die Cloud ausgelagert werden und welche auf den eigenen Servern verbleiben sollen. Nicht mehr erforderliche Daten können in lokalen Verzeichnissen oder auf einem lokal angelegten Back-up bleiben. So werden die Speicherkosten für Daten in der Cloud geringer ausfallen

Nur die aktiv genutzten Daten werden in die Cloud migriert. Wenn sich sämtliche betrieblich erforderlichen, aktiv genutzten Daten in einer Cloud befinden, dann sind sie von jedem Ort aus jederzeit erreichbar. Dabei muss aber beachtet werden, ob es überhaupt rechtlich zulässig ist, sämtliche Daten auszulagern.