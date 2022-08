Ordnerstruktur orientiert sich am menschlichen Gehirn

Dieser Einstieg in die Ablagestruktur gestaltet sich aufgrund der wenigen Oberbegriffe übersichtlich und einfach. Die Ablage ist so aufgebaut, wie das menschliche Gehirn arbeitet. Möchte man etwas erinnern, was lange zurückliegt, „recherchiert“ man zuerst auf der Metaebene:

War es eine Information aus dem alten oder dem neuen Team?

War ich damals schon Führungskraft?

Könnte sie im Rahmen eines Projekts oder beim Kunden-Audit entstanden sein?

Man erinnert immer mehr Einzelheiten, bis das Thema auf einmal wieder präsent ist. Bei einer ebenso klar aufgebauten Ablagestruktur lässt sich das Dokument schnell finden.

Nach diesem Prinzip sollten Teams auch die Ablagekategorien für die Unterordner definieren. Gleiche Vorgänge sollten auf allen Ebenen der Datenverwaltung – vom Schreibtisch bis zum Dokumentenmanagement-System – gleich benannt sein.