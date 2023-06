Das Tool Datenanalyse, das früher Ideen hieß, ist ein leistungsstarkes Feature für die Auswertung von umfangreichen Daten. Es ermöglicht Benutzern, sich aus einer vorhandenen Tabelle oder einem Datenbereich von Excel automatisch Pivot-Tabellen oder Diagramme erstellen zu lassen.

Das Tool Datenanalyse kann Ihnen damit zwei wesentliche Vorteile in der täglichen Praxis bieten:

: Sie können sehr viel Zeit ersparen, da Ihnen Excel die Hauptarbeit beim Erstellen und Formatieren von Diagrammen oder Pivot-Tabellen abnimmt. Sie müssen am Ende nur etwas Feintuning vornehmen. Neue Ideen und Sichtweisen: Excel macht aufgrund der Daten automatisch Vorschläge für Auswertungen, Analysen und Diagramme, auf die Sie allein vielleicht nicht gekommen wären. Lassen Sie sich von Excel inspirieren und überraschen.

Schauen wir uns das Tool Datenanalyse an einem Beispiel genauer an. Die folgende Tabelle enthält die Umsatzaufstellung einer Firma, die in verschiedenen Städten Filialen für seine Kunden betreibt.